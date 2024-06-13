Источник: Зайнутдинов и Фернандеш близки к переходу в «Зенит»

Источник: Соцсети

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга заплатит за обоих футболистов 23,5 млн евро. За Фернандеша сине-бело-голубые заплатят 17 млн евро, еще 2 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Зайнутдинов обойдется чемпиону России в 4,5 млн евро.

Фернандеш перешел в «Бешикташ» летом 2022 года из «Бенфики» за 6 млн евро. В минувшем сезоне 25-летний португалец провел 45 матчей, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Фернандеш станет пятым португальцем в истории «Зенита» после Данни, Фернанду Мейры, Бруну Алвеша и Луиша Нету.

По информации Sports Digitale, «Зенит» предложил Фернандешу четырехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро в год без учета бонусов.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» прошлым летом из ЦСКА за 4,5 млн евро. 26-летний казахстанец провел за турецкий клуб 37 матчей, в которых забил один мяч. В «Зените» он будет играть вместе с партнером по сборной Нуралы Алипом.