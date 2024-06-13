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10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Зайнутдинов и Фернандеш близки к переходу в «Зенит»

«Зенит» согласовал трансфер футболистов «Бешикташа» Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова. Об этом сообщает Sabah Spor.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Соцсети

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга заплатит за обоих футболистов 23,5 млн евро. За Фернандеша сине-бело-голубые заплатят 17 млн евро, еще 2 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Зайнутдинов обойдется чемпиону России в 4,5 млн евро.

Фернандеш перешел в «Бешикташ» летом 2022 года из «Бенфики» за 6 млн евро. В минувшем сезоне 25-летний португалец провел 45 матчей, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Фернандеш станет пятым португальцем в истории «Зенита» после Данни, Фернанду Мейры, Бруну Алвеша и Луиша Нету.

По информации Sports Digitale, «Зенит» предложил Фернандешу четырехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро в год без учета бонусов.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» прошлым летом из ЦСКА за 4,5 млн евро. 26-летний казахстанец провел за турецкий клуб 37 матчей, в которых забил один мяч. В «Зените» он будет играть вместе с партнером по сборной Нуралы Алипом.

Стоит отметить, что Зайнутдинов не будет считаться в РПЛ легионером, так как футболисты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии не попадают под действие лимита.

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