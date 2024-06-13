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16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрий Тарасов раскрыл сумму алиментов бывшей жене

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов раскрыл сумму алиментов, которую выплачивает бывшей супруге Оксане Пономаренко.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Тарасов оплатил алименты прямо во время интервью на шоу «Алена, блин! Посидим» в VK.

— 53 519 рублей! — сказала ведущая шоу Алена Жигалова, посмотрев в экран телефона Тарасова.

— Нет! Пять тыщ! Да я шучу, 53. Только прислали уведомление — сразу оплатил, — сказал Тарасов.

— Берите пример. Дима Тарасов — классный мужик, алименты платит. Не страшно с ним детей рожать, — добавила ведущая.

Пономаренко и Тарасов состояли в браке с 2008 по 2012 год. В 2009 году у пары родилась дочь Ангелина. После отношений с Пономаренко Тарасов был женат еще дважды — на Ольге Бузовой и модели Анастасией Костенко, с которой он воспитывает четверых детей.

Тарасов выступал за московский «Локомотив» с 2010 по 2019 год. За «железнодорожников» футболист провел 184 матча, в которых забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову запретили выезд из России из-за неуплаты алиментов. В феврале он проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек, с которой развелся в прошлом году. Сафонова обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн. Позднее в СМИ сообщили, что с Сафонова сняли запрет на выезд.


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