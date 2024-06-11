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12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: С Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов погасил долг по алиментам и теперь может выехать из страны, сообщает журналист Иван Карпов.

ПСЖ
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Сафонов погасил долг по алиментам в размере 60 млн рублей. С голкипера сняли запрет на выезд из России, который действовал с 6 июня.

Ранее в СМИ сообщили что Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам. В феврале он проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек, с которой развелся в прошлом году. Вратаря «Краснодара» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн.

30 мая журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» в июне объявит о переходе Сафонова. Вратарь подпишет контракт до 2029 года, «Краснодар» суммарно получит €20 млн с учетом бонусов.

6 июня главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов уже прошел медосмотр в «Пари Сен-Жермен».

25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара», за который он выступает с 2017 года. В минувшем сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.


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