СМИ: С Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России

По информации источника, Сафонов погасил долг по алиментам в размере 60 млн рублей. С голкипера сняли запрет на выезд из России, который действовал с 6 июня.

Ранее в СМИ сообщили что Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам. В феврале он проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек, с которой развелся в прошлом году. Вратаря «Краснодара» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн.

30 мая журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» в июне объявит о переходе Сафонова. Вратарь подпишет контракт до 2029 года, «Краснодар» суммарно получит €20 млн с учетом бонусов.

6 июня главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов уже прошел медосмотр в «Пари Сен-Жермен».

25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара», за который он выступает с 2017 года. В минувшем сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.