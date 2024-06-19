Агент Зайнутдинова: Мы отказались от заманчивого предложения «Зенита»

«Действительно “Зенит” обращался в клуб насчет трансфера Бахтиера, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель — играть в Европе, поэтому мы остаемся в “Бешикташе”, — приводит слова Новикова журналист Иван Карпов.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. С 2019 по 2020 год полузащитник сборной Казахстана играл за «Ростов», из которого перешел в ЦСКА. В составе армейцев Зайнутдинов становился серебряным призером чемпионата России и обладателем Кука страны.