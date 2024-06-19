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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Зайнутдинова: Мы отказались от заманчивого предложения «Зенита»

Агент бывшего игрока ЦСКА Бактиера Зайнутдинова заявил, что игрок не перейдет в клуб из Санкт-Петербурга.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: КФФ

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы футболиста «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, заявил, что его подопечный не окажется в петербургском «Зените».

«Действительно “Зенит” обращался в клуб насчет трансфера Бахтиера, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель — играть в Европе, поэтому мы остаемся в “Бешикташе”, — приводит слова Новикова журналист Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пытается купить полузащитника «Бешикташа» за 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. С 2019 по 2020 год полузащитник сборной Казахстана играл за «Ростов», из которого перешел в ЦСКА. В составе армейцев Зайнутдинов становился серебряным призером чемпионата России и обладателем Кука страны.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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