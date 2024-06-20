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14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» подтвердил трансфер Глушенкова в «Зенит»

Ранее в СМИ поступала информация о переходе в петербургский клуб Максима Глушенкова, а также Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».

Локомотив
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Мы с “Зенитом” вышли на финиш по договоренности. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», — сказал председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных.

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал слухи о приобретении нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова словами: «Ждите официальных сообщений».

24-летний Максим Глушенков по итогам прошлого сезона он повторил рекорд чемпионатов России по количеству результативных передач — 16. Глушенков сыграл 29 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 6 мячей. Футболист перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2023 года.

Помимо Глушенкова, отметка в 16 голевых передач за сезон покорялась Дмитрию Лоськову («Локомотив») в 2003 году и игроку «Зенита» Халку в сезоне-2015/16.

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