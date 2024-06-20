«Локомотив» подтвердил трансфер Глушенкова в «Зенит»
Ранее в СМИ поступала информация о переходе в петербургский клуб Максима Глушенкова, а также Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».
Ранее в СМИ поступала информация о переходе в петербургский клуб Максима Глушенкова, а также Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».
«Мы с “Зенитом” вышли на финиш по договоренности. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», — сказал председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных.
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал слухи о приобретении нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова словами: «Ждите официальных сообщений».
24-летний Максим Глушенков по итогам прошлого сезона он повторил рекорд чемпионатов России по количеству результативных передач — 16. Глушенков сыграл 29 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 6 мячей. Футболист перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2023 года.
Помимо Глушенкова, отметка в 16 голевых передач за сезон покорялась Дмитрию Лоськову («Локомотив») в 2003 году и игроку «Зенита» Халку в сезоне-2015/16.