«Локомотив» подтвердил трансфер Глушенкова в «Зенит»

«Мы с “Зенитом” вышли на финиш по договоренности. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», — сказал председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных.

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал слухи о приобретении нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова словами: «Ждите официальных сообщений».

24-летний Максим Глушенков по итогам прошлого сезона он повторил рекорд чемпионатов России по количеству результативных передач — 16. Глушенков сыграл 29 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 6 мячей. Футболист перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2023 года.