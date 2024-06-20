«Зенит» и «Краснодар» договорились о переходе Сергея Волкова

По информации Sport24, «Зенит» и «Краснодар» договорились о переходе защитника Сергея Волкова. В ближайшее время игрок прибудет в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра.

Отмечается, что «Краснодар» ранее отстранил своего воспитанника от команды из-за его требования о трансфере в «Зенит». В минувшем сезоне 21-летний Волков принял участие в 29 матчах и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Волкова с «быками» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.

В сентябре 2023 года Волков дебютировал за основную сборную России в матче против сборной Катара (1:1). В общей сложности за национальную команду Сергей провел 4 матча — защитник выходил на поле в играх с Камеруном (1:0), Кубой (8:0) и Сербией (4:0).