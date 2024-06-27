«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Балтики» Козлова

Контракт Козлова рассчитан до конца июня 2029 года. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» заплатит «Балтике» за переход Козлова 120 млн рублей.

Данила Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита-2» в январе 2024 года за €350 тысяч. На счету 19-летнего игрока 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,8 млн.

В середине июня «Краснодар» объявил о возвращении в состав лучшего бомбардира в истории клуба Федора Смолова. 34-летний нападающий вернулся в «Краснодар» в статусе свободного агента, подписав трудовое соглашение до 30 июня 2025 года.

Также клуб продлил контракт с 22-летним вратарем Станиславом Агкацевым. Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Предыдущий контракт вратаря с клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.