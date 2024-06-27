«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Балтики» Козлова
19-летний полузащитник «Балтики» Данила Козлов продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт краснодарцев.
19-летний полузащитник «Балтики» Данила Козлов продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт краснодарцев.
Контракт Козлова рассчитан до конца июня 2029 года. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» заплатит «Балтике» за переход Козлова 120 млн рублей.
Данила Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита-2» в январе 2024 года за €350 тысяч. На счету 19-летнего игрока 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,8 млн.
В середине июня «Краснодар» объявил о возвращении в состав лучшего бомбардира в истории клуба Федора Смолова. 34-летний нападающий вернулся в «Краснодар» в статусе свободного агента, подписав трудовое соглашение до 30 июня 2025 года.
Также клуб продлил контракт с 22-летним вратарем Станиславом Агкацевым. Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Предыдущий контракт вратаря с клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.
Ранее голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ». 25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду «быков» с 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.