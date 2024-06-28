Артем Дзюба показал, как без команды готовится к сезону: видео
35-летний нападающий Артем Дзюба находится без команды с конца мая, когда истек срок его контракта с «Локомотивом».
35-летний нападающий Артем Дзюба находится без команды с конца мая, когда истек срок его контракта с «Локомотивом».
Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба опубликовал видео, на котором показал подготовку к новому футбольному сезону.
На кадрах можно увидеть, как Дзюба тренируется в тренажерном зале и на беговой дорожке стадиона. «Подготовка к сезону», — подписал ролик 35-летний форвард.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. Сообщалось о том, что в подписании контракта с игроком заинтересован «Пари НН».
Дзюба является воспитанником московского «Спартака», с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. В составе «Зенита» Артем четырежды становился чемпионом России. Также форвард выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, нападающий забил 161 мяч, второе место занимает Олег Веретенников (143).
За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач. По количеству забитых мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Кержаковым. На домашнем чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи.