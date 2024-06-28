Источник: Шунин уйдет из «Динамо» после 30 лет в системе клуба
Рекордсмен московского «Динамо» по количеству сыгранных матчей Антон Шунин покинет команду, сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
Рекордсмен московского «Динамо» по количеству сыгранных матчей Антон Шунин покинет команду, сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
По информации источника, бело-голубые не будут продлевать контракт с 37-летним голкипером. Шунин рассматривает варианты перехода в другой клуб РПЛ. Отмечается, что «Динамо» предлагает ему стать куратором вратарского направления в развитие игроков Академии.
В минувшем сезоне 37-летний голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке России. За бело-голубых на высшем уровне футболист выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба. По этому показателю Шунин превзошел результат Льва Яшина. На счету Яшина — 358 матчей за «Динамо».
Шунин — воспитанник «Динамо» и выступает за основную команду с 2007 года. Вместе с бело-голубыми он дважды стал бронзовым призером чемпионата России и дважды дошел до финала Кубка страны.
Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо» с 1950-го по 1971 год. С командой он пять раз выиграл чемпионат СССР, стал трехкратным обладателем Кубка СССР. Голкипер принял участие в трех чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 года. Он является единственным вратарем в истории, ставшим обладателем награды «Золотой мяч». Лев Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.