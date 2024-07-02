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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Dj Smash и Ольга Серябкина выступят перед Суперкубком России

РФС анонсировал концертную программу перед матчем за Суперкубок России.

Суперкубок России
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя департамента мероприятий РФС, перед началом матча за Суперкубок России на стадионе в Волгограде выступят Dj Smash и Ольга Серябкина. Также номер открытия будет включать выступление музыкального дуэта RASA и танцевальный флешмоб на поле с участием 400 танцоров в сопровождении пиротехнического шоу.

В матче за Суперкубок России сыграют действующий обладатель золотых наград чемпионата России и кубка страны «Зенит» и серебряный призер национального первенства «Краснодар». Игра пройдет 13 июля на «Волгоград-Арене».

Петербургский клуб восемь раз побеждал в Суперкубке России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023). «Зенит» в шестой раз подряд сыграет в матче за Суперкубок страны, в 2019 году команда проиграла московскому «Локомотиву» (2:3). «Краснодар» впервые примет участие в игре за Суперкубок России.

«Волгоград-Арена» была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года. Арена является домашним стадионом футбольного клуба «Ротор». Ее вместимость составляет 45 тысяч человек.


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