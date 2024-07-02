Dj Smash и Ольга Серябкина выступят перед Суперкубком России
РФС анонсировал концертную программу перед матчем за Суперкубок России.
РФС анонсировал концертную программу перед матчем за Суперкубок России.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя департамента мероприятий РФС, перед началом матча за Суперкубок России на стадионе в Волгограде выступят Dj Smash и Ольга Серябкина. Также номер открытия будет включать выступление музыкального дуэта RASA и танцевальный флешмоб на поле с участием 400 танцоров в сопровождении пиротехнического шоу.
В матче за Суперкубок России сыграют действующий обладатель золотых наград чемпионата России и кубка страны «Зенит» и серебряный призер национального первенства «Краснодар». Игра пройдет 13 июля на «Волгоград-Арене».
Петербургский клуб восемь раз побеждал в Суперкубке России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023). «Зенит» в шестой раз подряд сыграет в матче за Суперкубок страны, в 2019 году команда проиграла московскому «Локомотиву» (2:3). «Краснодар» впервые примет участие в игре за Суперкубок России.
«Волгоград-Арена» была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года. Арена является домашним стадионом футбольного клуба «Ротор». Ее вместимость составляет 45 тысяч человек.