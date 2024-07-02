Dj Smash и Ольга Серябкина выступят перед Суперкубком России

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя департамента мероприятий РФС, перед началом матча за Суперкубок России на стадионе в Волгограде выступят Dj Smash и Ольга Серябкина. Также номер открытия будет включать выступление музыкального дуэта RASA и танцевальный флешмоб на поле с участием 400 танцоров в сопровождении пиротехнического шоу.

В матче за Суперкубок России сыграют действующий обладатель золотых наград чемпионата России и кубка страны «Зенит» и серебряный призер национального первенства «Краснодар». Игра пройдет 13 июля на «Волгоград-Арене».

Петербургский клуб восемь раз побеждал в Суперкубке России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023). «Зенит» в шестой раз подряд сыграет в матче за Суперкубок страны, в 2019 году команда проиграла московскому «Локомотиву» (2:3). «Краснодар» впервые примет участие в игре за Суперкубок России.

«Волгоград-Арена» была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года. Арена является домашним стадионом футбольного клуба «Ротор». Ее вместимость составляет 45 тысяч человек.