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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Личка: Шунину рано прощаться с футболом, думаю, он еще поиграет

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об экс-голкипере бело-голубых Антоне Шунине.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Вчера, 1 июля, московское «Динамо» объявило об уходе из команды вратаря Антона Шунина. 37-летний футболист воспитанник «Динамо». Он выступал за основную команду с 2007 года и провел в ней 17 сезонов. Вместе с бело-голубыми голкипер трижды стал бронзовым призером чемпионата России и дважды дошел до финала Кубка страны. Контракт вратаря был рассчитан до конца сезона-2023/24.

— Клуб объявил об уходе Шунина. На какой ноте разошлись, будет ли у него прощальный матч на Братском кубке или позже в межсезонье?

— У Шунина кончился контракт, но он еще хочет играть, прощаться ему рано. Он хочет играть в футбол, когда он закончит, не вижу никаких проблем попрощаться с «Динамо». Мало игроков остаются верными одной команде всю жизнь, а Шунин отдал ее команде. Думаю он еще поиграет год‑два, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. В турнире примут участие ЦСКА, «Динамо», сербские «Партизан» и ОФК Белград.

В минувшем сезоне 37-летний голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке России. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Шунин рассматривает варианты продолжения карьеры в одном из клубов чемпионата России.


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