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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

В ЦСКА рассказали о состоянии Владислава Торопа после травмы

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии вратаря армейцев Владислава Торопа, который получил травму в матче Кубка России с «Зенитом».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в ответном матче Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), Тороп получил травму столкнувшись с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. 20-летний вратарь ЦСКА не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга. 18 мая голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.

«У него все в порядке, маска уже не нужна, но нужно время, чтобы добавить в физической готовности и уверенности. Это будущее русского футбола, он должен прогрессировать и не останавливаться», — приводит слова Николича ТАСС.

Ранее главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что на восстановление Торопа уйдет 3−3,5 месяца.

В сезоне-2023/24 20-летний Владислав Тороп провел за армейцев 16 матчей в разных турнирах, шесть из которых на ноль.


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