В ЦСКА назвали сроки восстановления Торопа после травмы
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления вратаря Владислава Торопа после травмы, полученной 15 мая в матче с «Зенитом».
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления вратаря Владислава Торопа после травмы, полученной 15 мая в матче с «Зенитом».
«Ситуация была непростая. Операция была выполнена строго в том объеме, в котором и планировалась. Все укрепили. В том числе с использованием металлоконструкций. Оперировал великолепный хирург, все прошло хорошо. Вчера выписали, завтра будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придет в гости. По большому счету, реабилитация уже началась. Думаю, что в течение 3−3,5 месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».
Напомним, в ответном матче Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), Тороп получил травму столкнувшись с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. 20-летний вратарь ЦСКА не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга. 18 мая голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.
В сезоне-2023/24 Владислав Тороп провел за армейцев 16 матчей в разных турнирах, шесть из которых на ноль.
В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 45 очками.