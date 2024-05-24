В ЦСКА назвали сроки восстановления Торопа после травмы

«Ситуация была непростая. Операция была выполнена строго в том объеме, в котором и планировалась. Все укрепили. В том числе с использованием металлоконструкций. Оперировал великолепный хирург, все прошло хорошо. Вчера выписали, завтра будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придет в гости. По большому счету, реабилитация уже началась. Думаю, что в течение 3−3,5 месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».