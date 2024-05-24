Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Гранада
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Футбол. Первая лига
25.05
Алания
Динамо Мх
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
19.05
Ахмат
Зенит
19.05
Ростов
Балтика
19.05
Спартак
Рубин
19.05
Урал
Оренбург
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

В ЦСКА назвали сроки восстановления Торопа после травмы

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления вратаря Владислава Торопа после травмы, полученной 15 мая в матче с «Зенитом».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Ситуация была непростая. Операция была выполнена строго в том объеме, в котором и планировалась. Все укрепили. В том числе с использованием металлоконструкций. Оперировал великолепный хирург, все прошло хорошо. Вчера выписали, завтра будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придет в гости. По большому счету, реабилитация уже началась. Думаю, что в течение 3−3,5 месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

Напомним, в ответном матче Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), Тороп получил травму столкнувшись с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. 20-летний вратарь ЦСКА не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга. 18 мая голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.

В сезоне-2023/24 Владислав Тороп провел за армейцев 16 матчей в разных турнирах, шесть из которых на ноль.

В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 45 очками.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь