Агент высказался об интересе «Баварии» к игроку ЦСКА Файзуллаеву

«Бавария» позвонила по Файзуллаеву, но они его точно не собирались покупать. Просто проверили статус, он у них есть в скаутской базе. Просто чтобы уточнить, какой контракт, сколько стоит. Вот он просто есть в скаутской базе, а кто-то начал тиражировать, что это интерес, но это не так«, — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.