Агент высказался об интересе «Баварии» к игроку ЦСКА Файзуллаеву
Известный футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал интерес мюнхенской «Баварии» к полузащитнику московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.
Известный футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал интерес мюнхенской «Баварии» к полузащитнику московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.
«Бавария» позвонила по Файзуллаеву, но они его точно не собирались покупать. Просто проверили статус, он у них есть в скаутской базе. Просто чтобы уточнить, какой контракт, сколько стоит. Вот он просто есть в скаутской базе, а кто-то начал тиражировать, что это интерес, но это не так«, — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.
Недавно в СМИ поступила информация о переходе Файзуллаева в «Вильярреал». В испанском клубе опровергли эту новость. В феврале 2024 года узбекистанский футболист подтвердил, что им действительно интересуется «Бавария».
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. За этот период он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 14 результативных передач.