Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Португалия
Словения
П 3:0
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент высказался об интересе «Баварии» к игроку ЦСКА Файзуллаеву

Известный футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал интерес мюнхенской «Баварии» к полузащитнику московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

ЦСКА
БаварияПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» позвонила по Файзуллаеву, но они его точно не собирались покупать. Просто проверили статус, он у них есть в скаутской базе. Просто чтобы уточнить, какой контракт, сколько стоит. Вот он просто есть в скаутской базе, а кто-то начал тиражировать, что это интерес, но это не так«, — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.

Недавно в СМИ поступила информация о переходе Файзуллаева в «Вильярреал». В испанском клубе опровергли эту новость. В феврале 2024 года узбекистанский футболист подтвердил, что им действительно интересуется «Бавария».

Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. За этот период он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 14 результативных передач.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь