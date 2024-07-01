В «Вильярреале» опровергли новость о скором переходе Файзуллаева

Ранее об этом сообщило издание GoSport.uz.

— Действительно ли «Вильярреал» близок к покупке Файзуллаева?

— Нет.

— Нет даже интереса?

— Я уже ответил [нет].

По информации источника, стороны уже обсуждают последние детали сделки, а сам футболист согласовал условия личного контракта.