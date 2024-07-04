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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Фернандеса: Марио хочет продолжить выступать за «Зенит»

Агент защитника «Зенита» Марио Фернандеса Жорже Машаду заявил, что футболист хочет остаться в клубе.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Марио Фернандес хочет продолжить выступать за “Зенит” и помочь команде завоевывать трофеи», — приводит слова Машаду Metaratings.ru.

33-летний Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. В минувшем сезоне футболист провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

До этого игрок с 2012 года выступал за московский ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат страны, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок. 18 мая 2022 года защитник принял решение приостановить карьеру, 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям, Фернандес стал игроком бразильского «Интернасьонала», с которым впоследствии расторг контракт.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, у которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. На чемпионате мира 2018 года в России Фернандес принял участие в пять играх, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.


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