Агент Фернандеса: Марио хочет продолжить выступать за «Зенит»

«Марио Фернандес хочет продолжить выступать за “Зенит” и помочь команде завоевывать трофеи», — приводит слова Машаду Metaratings.ru.

33-летний Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. В минувшем сезоне футболист провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

До этого игрок с 2012 года выступал за московский ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат страны, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок. 18 мая 2022 года защитник принял решение приостановить карьеру, 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям, Фернандес стал игроком бразильского «Интернасьонала», с которым впоследствии расторг контракт.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, у которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. На чемпионате мира 2018 года в России Фернандес принял участие в пять играх, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.