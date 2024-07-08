В «Динамо» озвучили задачу на новый сезон РПЛ

«На этот сезон “Динамо” ставит такие же цели, как и на прошлый. Задача команды: быть в медалях», — цитирует Гафина Sport24.

В сезоне-2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером. Команда Марцела Лички лидировала в турнирной таблице перед заключительным туром, но, проиграв в выездном матче «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место.