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13:52 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Соболев близок к переходу в «Зенит» за 12 млн евро

«Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Чемпионат», сумма сделки составит 12 миллионов евро с учетом бонусов. Изначально «Зенит» и «Спартак» договорились о трансфере на сумму меньше 10 миллионов, но потом московский клуб поднял цену. В итоге стороны договорились на сумму в 10 миллионов, а с учетом бонусов сумма составит 12 миллионов.

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Соболев принял решение уйти из «Спартака» после того, как красно-белые объявили о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Александр Соболев имеет действующий контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7.5 миллионов евро.

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