СМИ: Соболев близок к переходу в «Зенит» за 12 млн евро

Как сообщает «Чемпионат», сумма сделки составит 12 миллионов евро с учетом бонусов. Изначально «Зенит» и «Спартак» договорились о трансфере на сумму меньше 10 миллионов, но потом московский клуб поднял цену. В итоге стороны договорились на сумму в 10 миллионов, а с учетом бонусов сумма составит 12 миллионов.

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Соболев принял решение уйти из «Спартака» после того, как красно-белые объявили о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.