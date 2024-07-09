Аршавин назвал трансфер Глушенкова лучшим вариантом для «Зенита»
Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» назвал переход Глушенкова из «Локомотива» в состав сине-бело-голубых лучшим вариантом для клуба.
Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» назвал переход Глушенкова из «Локомотива» в состав сине-бело-голубых лучшим вариантом для клуба.
«Думаю, на данный момент все равно бразильский костяк остается. Нужно было сильных русских купить, и их купили. Трансфер Глушенкова — лучшее, что могло быть на данный момент. Первое место из российских игроков — это (Константин) Тюкавин, но его уже купить нельзя, второе — это Глушенков, поэтому я очень рад. Может ли быть такое, что он сядет на скамейку? Нет», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».
20 июня «Зенит» объявил о переходе Глушенкова. Напомним, 24-летний Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года нападающий выступал за московский «Локомотив».
Глушенков уже успел сыграть за «Зенит». Он вышел в старте на матч Летнего кубка РПЛ против «Сочи» (5:2).
В минувшем сезоне футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Он установил рекорд чемпионатов России по количеству результативных передач — 16. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в €7,5 млн.