Аршавин назвал трансфер Глушенкова лучшим вариантом для «Зенита»

«Думаю, на данный момент все равно бразильский костяк остается. Нужно было сильных русских купить, и их купили. Трансфер Глушенкова — лучшее, что могло быть на данный момент. Первое место из российских игроков — это (Константин) Тюкавин, но его уже купить нельзя, второе — это Глушенков, поэтому я очень рад. Может ли быть такое, что он сядет на скамейку? Нет», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».