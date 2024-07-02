«Зенит» разгромил «Сочи» в матче предсезонного футбольного турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 5:2 обыграл «Сочи» в матче международного товарищеского турнира «Winline — Летний кубок». Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (20-я, 24-я минуты), Андрей Мостовой (45+1), Александр Ерохин (67) и Густаво Мантуан (69). В составе сочинцев голы забили Марсело Алвес (32) и Кирилл Заика (41).

За «Зенит» дебютные матчи провели лучший ассистент прошлого сезона Мир — Российской премьер-лиги полузащитник Максим Глушенков, перешедший из московского «Локомотива», защитники Сергей Волков, выступавший ранее за «Краснодар», и Юрий Горшков, который перешел из самарских «Крыльев Советов».