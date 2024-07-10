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13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Спартаке» высказались о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

«У меня нет новостей по Соболеву. На сегодняшний день Соболев — футболист “Спартака”. У нас нет предложения от “Зенита”. Мы ничего не получали», — приводит слова Малышева «Чемпионат».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Соболев близок к переходу в «Зенит». Отмечалось также, что сумма сделки составит €12 млн с учетом бонусов. Изначально «Зенит» и «Спартак» договорились о трансфере на сумму меньше €10 млн, но потом московский клуб поднял цену. В итоге стороны договорились заплатить €10 млн, а с учетом бонусов — €12 млн.

Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Соболев принял решение уйти из «Спартака» после того, как красно-белые объявили о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.

27-летний Александр Соболев имеет действующий контракт со «Спартаком» до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и сделал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €7.5 млн.


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