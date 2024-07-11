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14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, кто рассудит матч за Суперкубок России

Павел Кукуян рассудит матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром», сообщает пресс-служба РФС.

Зенит
КраснодарСуперкубок России
Источник: РИА "Новости"

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Ранее стало известно, РФС реализовал все билеты на матч между «Зенитом» и «Краснодаром». Стадион в Волгограде вмещает в себя 45 тысяч зрителей.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Артем Чистяков; инспектор — Александр Гвардис.

В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны и завоевал Кубок России. «Краснодар» занял второе место и получил право сыграть в первом матче нового сезона. В прошлом году в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 0:0, 5:4 пен.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил форму игроков перед матчем за Суперкубок.

— Прошлый Суперкубок получился не слишком зрелищным. Как оцените форму команды на этот раз?

— Прошлый Суперкубок действительно получился не очень качественным с точки зрения игры, но это нормально для команды, которая только втягивается в сезон. Как будет на этот раз, предположить очень сложно. Ребята провели по одной полноценной игре, и то не все. Не стоит говорить, что мы сейчас в хорошей форме, но на данный момент она достаточно функциональна и игроки могут сыграть 90 минут, — сказал Семак на пресс-конференции.


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