Стало известно, кто рассудит матч за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Ранее стало известно, РФС реализовал все билеты на матч между «Зенитом» и «Краснодаром». Стадион в Волгограде вмещает в себя 45 тысяч зрителей.

В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны и завоевал Кубок России. «Краснодар» занял второе место и получил право сыграть в первом матче нового сезона. В прошлом году в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 0:0, 5:4 пен.

— Прошлый Суперкубок действительно получился не очень качественным с точки зрения игры, но это нормально для команды, которая только втягивается в сезон. Как будет на этот раз, предположить очень сложно. Ребята провели по одной полноценной игре, и то не все. Не стоит говорить, что мы сейчас в хорошей форме, но на данный момент она достаточно функциональна и игроки могут сыграть 90 минут, — сказал Семак на пресс-конференции.