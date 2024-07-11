Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

В ЦСКА высказались об интересе «Зенита» и зарубежных клубов к Чалову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита» и европейских клубов к нападающему армейцев Федору Чалову.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— В СМИ сообщалось об интересе «Зенита» к Чалову. Делали ли они предложение по нему?

— Нет, не было никаких предложений. Было много разговоров в паблике, но не более.

— Общается ли какой-либо европейский клуб с вами по Чалову?

— Нет.

— Когда дедлайн по принятию решения о продлении контракта с Федором?

— До конца европейского окна.

— Обговорен ли срок контракта?

— Тезисно-концептуально — да. Если Федя не уедет летом в Европу, то мы должны будем вернуться за стол переговоров и подписать долгосрочный контракт.

— У него отступные больше 10 миллионов евро?

— Не готов отвечать на этот вопрос.

— Отличаются ли отступные для российских клубов и европейских?

— Конечно, существенно отличаются. У него есть мечта, мы с уважением относимся к позиции футболиста. Для европейских клубов определенного ранга есть специальные условия buy-out, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

26-летний Чалов — воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий сыграл за команду в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь