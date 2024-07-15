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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Станкович рассказал о готовности «Спартака» к началу сезона

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил о готовности футболистов к новому сезону.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

«Мы будем готовы к сезону, потому что мы провели хорошую подготовку. Все было так, как нужно. Благо, обошлось без травм.

В воскресенье мы будем готовы начать сезон с большим желанием», — сказал Станкович перед товарищеским матчем с «Насафом» из Узбекистана.

В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые на выезде встретятся с «Оренбургом». Игра пройдет 21 июля.

В минувшем сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.

«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера 16 мая. Сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.

Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2023/24 он был главным тренером «Ференцвароша», также Станкович работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством сербского специалиста трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.


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