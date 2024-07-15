Станкович рассказал о готовности «Спартака» к началу сезона

«Мы будем готовы к сезону, потому что мы провели хорошую подготовку. Все было так, как нужно. Благо, обошлось без травм.



В воскресенье мы будем готовы начать сезон с большим желанием», — сказал Станкович перед товарищеским матчем с «Насафом» из Узбекистана.

В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые на выезде встретятся с «Оренбургом». Игра пройдет 21 июля.

В минувшем сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.

«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера 16 мая. Сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.

Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2023/24 он был главным тренером «Ференцвароша», также Станкович работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством сербского специалиста трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.