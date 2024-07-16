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19:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Дуглас Сантос: Неймар в «Зените» — это было бы просто супер

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, какого бразильского футболиста хотел бы видеть в составе петербургского клуба.

Зенит
БразилияПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

«Какого еще бразильского футболиста я бы хотел видеть в “Зените”? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас есть много бразильцев, которые могли бы заиграть у нас. Но мы знаем, что в РПЛ существует определенный лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то еще, мы будем только рады. Неймар? Это было бы великолепно. Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к “Зениту”, это было бы просто супер», — заявил Сантос в интервью «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» находятся 9 бразильцев — защитники Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Нино и Родригао, полузащитники Клаудиньо, Вендел Густаво Мантуан, а также нападающие Артур и Педро. У Марио Фернандеса и Клаудиньо также есть российское гражданство. Еще двое принадлежащих петербургскому клубу бразильца на правах аренды играют на родине — Ду Кейрос («Гремио») и Роберт Ренан («Интернасьонал»).

32-летний Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Футболист восстанавливается после тяжелой травмы — разрыва крестообразных связок колена.

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