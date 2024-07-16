Дуглас Сантос: Неймар в «Зените» — это было бы просто супер

«Какого еще бразильского футболиста я бы хотел видеть в “Зените”? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас есть много бразильцев, которые могли бы заиграть у нас. Но мы знаем, что в РПЛ существует определенный лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то еще, мы будем только рады. Неймар? Это было бы великолепно. Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к “Зениту”, это было бы просто супер», — заявил Сантос в интервью «РБ Спорт».