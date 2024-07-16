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19:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» сделал предложение о покупке нападающего «Милана» Йовича

Экс-форвард «Реала» может продолжить карьеру в петербургском клубе.

Милан
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщает Calciomercato, «Зенит» сделал запрос в «Милан» по трансферу сербского нападающего Луки Йовича.

По данным источника, «Зенит» сделал предложение о покупке Йовича. Петербуржцы поборются за приобретение сербского форварда с неназванными саудовскими клубами.

В сезоне-2023/24 Йович сыграл в 30 матчах за «Милан» во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

26-летний нападающий ранее выступал за «Црвену Звезду», «Бенфику», «Айнтрахт», «Реал» и «Фиорентину». Вместе с мадридским клубом серб в 2022 году становился победителем Лиги чемпионов.

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