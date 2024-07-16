«Зенит» сделал предложение о покупке нападающего «Милана» Йовича

Как сообщает Calciomercato, «Зенит» сделал запрос в «Милан» по трансферу сербского нападающего Луки Йовича.

По данным источника, «Зенит» сделал предложение о покупке Йовича. Петербуржцы поборются за приобретение сербского форварда с неназванными саудовскими клубами.

В сезоне-2023/24 Йович сыграл в 30 матчах за «Милан» во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.