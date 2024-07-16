«Зенит» сделал предложение о покупке нападающего «Милана» Йовича
Экс-форвард «Реала» может продолжить карьеру в петербургском клубе.
Милан
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Экс-форвард «Реала» может продолжить карьеру в петербургском клубе.
Как сообщает Calciomercato, «Зенит» сделал запрос в «Милан» по трансферу сербского нападающего Луки Йовича.
По данным источника, «Зенит» сделал предложение о покупке Йовича. Петербуржцы поборются за приобретение сербского форварда с неназванными саудовскими клубами.
В сезоне-2023/24 Йович сыграл в 30 матчах за «Милан» во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
26-летний нападающий ранее выступал за «Црвену Звезду», «Бенфику», «Айнтрахт», «Реал» и «Фиорентину». Вместе с мадридским клубом серб в 2022 году становился победителем Лиги чемпионов.