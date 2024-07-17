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10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Зенит» предложил Иличу зарплату в €3,5 млн за сезон

«Зенит» предложил сербскому полузащитнику Ивану Иличу зарплату в €3,5 млн за сезон, трансфер согласован, сообщает Napoli Magazine.

Зенит
Торино
Источник: Agency/Getty Images

По информации источника, полузащитник «Торино» Илич перейдет в «Зенит» и будет получать €3,5 млн в год. Сине-бело-голубые заплатят за серба €22 млн.

23-летний Илич перешел в «Торино» из «Вероны». За «Торино» сербский полузащитник провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €18 млн.

В составе сборной Сербии Илич принял участие в чемпионате Европы, который прошел в Германии. Полузащитник сыграл во всех трех матчах группового этапа и отметился результативной передачей.

Ранее стало известно, что «Зенит» вышел из переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо. Сообщалось, что российский клуб согласился продать бразильца во «Фламенго» за €18 млн, а сам Клаудиньо готов подписать с бразильским топ-клубом пятилетний контракт.

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