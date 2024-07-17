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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Галатасарай» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Вендела

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» начал переговоры с «Зенитом» по переходу бразильского полузащитника Вендела, сообщает журналист Невзат Дендар в соцсетях.

Зенит
Галатасарай
Источник: https://vk.com/zenit

Как сообщает Дендар, Вендел готов присоединиться к «Галатасараю». Футболист ждет, пока клубы договорятся о деталях контракта.

Несколько дней назад «РИА Новости Спорт» писали, что Вендел может продолжить карьеру в чемпионате Турции в случае трансфера в «Зенит» серба Ивана Илича.

«В случае подписания контракта с Иваном Иличем “Зенит” готов отпустить Вендела. Агент бразильского полузащитника Тиаго Рибейру прорабатывает вариант с переходом в турецкий чемпионат. Приоритет — “Галатасарай”. Еще одним претендентом на бразильца может стать “Бешикташ”, руководители которого ведут сейчас переговоры с “Газпромом” о спонсорстве», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

26-летний Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €20 млн. В минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал 10 результативных передач.

По информации Napoli Magazine, сербский полузащитник «Торино» Иван Илич перейдет в «Зенит» и будет получать €3,5 млн в год, его трансфер согласован. Сине-бело-голубые заплатят за серба €22 млн.


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