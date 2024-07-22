Тарханов: «Оренбург» просто выглядел лучше «Спартака»
Бывший тренер московского «Спартака» Александр Тарханов отреагировал на выездное поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче первого тура РПЛ. Об этом сообщает Впрогнозе.
Бывший тренер московского «Спартака» Александр Тарханов отреагировал на выездное поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче первого тура РПЛ. Об этом сообщает Впрогнозе.
«В первом тайме только было несколько моментов, но в их ворота ещё больше и голевых. В обороне мне не понравилось, как играл “Спартак”. В “Оренбурге” скоростные и техничные игроки, поэтому они убегали и создавали голевые моменты. Второй гол — привоз Максименко, который просто подарил гол сопернику. “Оренбург” просто лучше выглядел», — сказал Тарханов.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Химок». Матч пройдет в воскресенье, 28 июля.
С 1992 по 1994 год Тарханов работал в тренерском штабе Олега Романцева в «Спартаке» и помог московскому клубу завоевать два чемпионских титула.