Тарханов: «Оренбург» просто выглядел лучше «Спартака»

«В первом тайме только было несколько моментов, но в их ворота ещё больше и голевых. В обороне мне не понравилось, как играл “Спартак”. В “Оренбурге” скоростные и техничные игроки, поэтому они убегали и создавали голевые моменты. Второй гол — привоз Максименко, который просто подарил гол сопернику. “Оренбург” просто лучше выглядел», — сказал Тарханов.