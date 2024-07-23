Агент раскритиковал капитана «Спартака» за слова про Соболева

«Зобнин дает интервью в статусе капитана “Спартака”, но эти лозунги неприятно слышать. Они произносятся, чтобы понравиться болельщикам, а человек должен оставаться честным перед собой.



Во-первых, Соболев отрабатывает свое время в “Спартаке”. Он ничем не показал, что он не игрок “Спартака”. Никогда. Начались волнения с его отстранением от команды, это не от Соболева пошло. Саша находится в тяжелом эмоциональном состоянии, и еще добивает капитан — это прямо гадский поступок.



Зобнин лизнул болельщикам “Спартака”: за ромбик играть. Не надо играть за ромбик, ты выходи и делай свою работу. Зобнин пусть сам научится играть в футбол и приносить пользу “Спартаку”, — сказал Гурцкая.