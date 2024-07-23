Агент раскритиковал капитана «Спартака» за слова про Соболева
Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!» раскритиковал капитана «Спартака» Романа Зобнина за его слова об Александре Соболеве.
Ранее Зобнин, отвечая на вопрос о возможном переходе Соболева в «Зенит», заявил, что «Спартаку» нужны только те игроки, которые хотят за него играть.
«Зобнин дает интервью в статусе капитана “Спартака”, но эти лозунги неприятно слышать. Они произносятся, чтобы понравиться болельщикам, а человек должен оставаться честным перед собой.
Во-первых, Соболев отрабатывает свое время в “Спартаке”. Он ничем не показал, что он не игрок “Спартака”. Никогда. Начались волнения с его отстранением от команды, это не от Соболева пошло. Саша находится в тяжелом эмоциональном состоянии, и еще добивает капитан — это прямо гадский поступок.
Зобнин лизнул болельщикам “Спартака”: за ромбик играть. Не надо играть за ромбик, ты выходи и делай свою работу. Зобнин пусть сам научится играть в футбол и приносить пользу “Спартаку”, — сказал Гурцкая.
Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит» за 12 млн евро. Гурцкая оценил вероятность этого перехода в 99%.