Спортсмен июля: Максим Глушенков

В июне полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков сменил московский клуб на санкт-петербургский «Зенит». Свой первый официальный матч в составе питерской команды Глушенков провел 13 июля. В Суперкубке России «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2, а Глушенков оформил дубль.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» встречался с «Крыльями Советов» и одержал победу со счетом 4:0, а Максим снова отметился дублем. В матче второго тура петербуржцы также со счетом 4:0 обыграли казанский «Рубин», и Глушенков забил первый гол своей команды в этом матче.