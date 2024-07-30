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17:24 (мск), источник: Спорт Mail

Спортсмен июля: Максим Глушенков

Российский футболист «Зенита» забил пять голов за три матча в составе питерской команды в июле.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: FC-ZENIT.RU

В июне полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков сменил московский клуб на санкт-петербургский «Зенит». Свой первый официальный матч в составе питерской команды Глушенков провел 13 июля. В Суперкубке России «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2, а Глушенков оформил дубль.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» встречался с «Крыльями Советов» и одержал победу со счетом 4:0, а Максим снова отметился дублем. В матче второго тура петербуржцы также со счетом 4:0 обыграли казанский «Рубин», и Глушенков забил первый гол своей команды в этом матче.

Таким образом, полузащитник отметился пятью голами в трех официальных матчах за «Зенит».

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