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13:32 (мск), источник: Спорт Mail

Егор Титов дал совет Соболеву: Саня, терпи и найди выход

В конце июля руководство «Спартака» приняло решение отстранить своего нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

Ранее в СМИ писали, что Александр Соболев близок к переходу в «Зенит» за 12 миллионов евро с учетом бонусов. Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что сам Соболев желает уйти из «Спартака». Однако на данный момент переговоры по трансферу форварда, по всей видимости, зашли в тупик.

«Я мог бы что-то посоветовать Соболеву, если бы знал, откуда ноги растут. За последнее время столько всего было написано: “Зенит”, увлечение компьютерными играми и так далее. Но я же не в курсе всех нюансов. Тут, пожалуй, можно сказать ему лишь одно: надо терпеть! Считаю, Соболеву нужно наступить на свое “я” и сесть пообщаться с тренером, руководством», — приводит слова Егора Титова «Спорт-Экспресс».

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в “Спартак” вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог. С эмоциями, заряженный на результат, забивает, отдает! А так… Остается лишь повторить: “Саня, терпи. Надо найти выход”. Ему всего 27 лет. Самый расцвет! Еще играть и играть, радовать болельщиков, семью. Пусть он как можно быстрее найдет правильное решение», — добавил экс-капитан красно-белых.

Также появилась информация о том, что после отстранения от основной команды Соболев потратил более полумиллиона рублей на компьютерные игры Dota 2 и Counter-Strike 2.

В сезоне-2024/25 Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура Российской Премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). После четырех туров РПЛ команда Деяна Станковича с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице, уступая 5 баллов лидирующему «Зениту».

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