Егор Титов дал совет Соболеву: Саня, терпи и найди выход

Ранее в СМИ писали, что Александр Соболев близок к переходу в «Зенит» за 12 миллионов евро с учетом бонусов. Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что сам Соболев желает уйти из «Спартака». Однако на данный момент переговоры по трансферу форварда, по всей видимости, зашли в тупик.

«Я мог бы что-то посоветовать Соболеву, если бы знал, откуда ноги растут. За последнее время столько всего было написано: “Зенит”, увлечение компьютерными играми и так далее. Но я же не в курсе всех нюансов. Тут, пожалуй, можно сказать ему лишь одно: надо терпеть! Считаю, Соболеву нужно наступить на свое “я” и сесть пообщаться с тренером, руководством», — приводит слова Егора Титова «Спорт-Экспресс».

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в “Спартак” вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог. С эмоциями, заряженный на результат, забивает, отдает! А так… Остается лишь повторить: “Саня, терпи. Надо найти выход”. Ему всего 27 лет. Самый расцвет! Еще играть и играть, радовать болельщиков, семью. Пусть он как можно быстрее найдет правильное решение», — добавил экс-капитан красно-белых.

Также появилась информация о том, что после отстранения от основной команды Соболев потратил более полумиллиона рублей на компьютерные игры Dota 2 и Counter-Strike 2.