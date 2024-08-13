Ключевой игрок «Зенита» из-за травмы пропустит полтора месяца
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде.
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде.
26-летний бразилец получил повреждение в столкновении с полузащитником Хорхе Карраскалем в начале второго тайма встречи против «Динамо» (1:0). После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Вендел получил серьезную травму колена.
Отмечается, что изначально у бразильца было подозрение на более тяжелую травму с необходимостью проведения операции, однако оперативного вмешательства не потребуется. Возвращение Вендела на поле ожидается к концу сентября.
«Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, выиграв на старте сезона все четыре матча с общим счетом 14:0. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с казанским «Рубином». Встреча пройдет в среду, 14 августа. Начало матча — в 17:15 по московскому времени.