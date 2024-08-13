Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
Оренбург
Локомотив
Футбол. Еврокубки
19:30
Пайде
Хеккен
Футбол. Кубок России
20:00
Ростов
Химки
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Буде-Глимт
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:30
ТНС
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:30
Юнион
Славия Пр
Футбол. Первая лига
12.08
КАМАЗ
Торпедо
Все события
09:15 (мск), источник: Спорт Mail

Ключевой игрок «Зенита» из-за травмы пропустит полтора месяца

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде.

Зенит
Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

26-летний бразилец получил повреждение в столкновении с полузащитником Хорхе Карраскалем в начале второго тайма встречи против «Динамо» (1:0). После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Вендел получил серьезную травму колена.

Отмечается, что изначально у бразильца было подозрение на более тяжелую травму с необходимостью проведения операции, однако оперативного вмешательства не потребуется. Возвращение Вендела на поле ожидается к концу сентября.

«Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, выиграв на старте сезона все четыре матча с общим счетом 14:0. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с казанским «Рубином». Встреча пройдет в среду, 14 августа. Начало матча — в 17:15 по московскому времени.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь