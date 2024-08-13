Ключевой игрок «Зенита» из-за травмы пропустит полтора месяца

Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

26-летний бразилец получил повреждение в столкновении с полузащитником Хорхе Карраскалем в начале второго тайма встречи против «Динамо» (1:0). После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Вендел получил серьезную травму колена.

Отмечается, что изначально у бразильца было подозрение на более тяжелую травму с необходимостью проведения операции, однако оперативного вмешательства не потребуется. Возвращение Вендела на поле ожидается к концу сентября.