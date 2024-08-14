Источник: «Зенит» готовит новое предложение по Соболеву

По информации источника, «Зенит» в ближайшее время сделает «Спартаку» новое предложение по трансферу 27-летнего нападающего. Отмечается, что «Зенит» предложит за Соболева 10−12 млн евро.
В конце июля Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Сообщалось, что это связано с желанием нападающего перейти в «Зенит».
Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро. За четыре года 27-летний нападающий провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.