Соболев забанен на Twitch из-за сына. Он назвал «Зенит» бомжами

Во время прямого эфира семилетний Сергей Соболев выразил согласие с комментарием одного из зрителей, в котором было сказано, что «Зенит» — позор российского футбола«, назвав “Зенит” бомжами. После этого высказывания аккаунт Соболева на Twitch был забанен. Вероятно, модераторы посчитали, что Соболев-младший “унизил людей без определенного места жительства”, что можно трактовать как нарушение правил платформы.