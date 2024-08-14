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Соболев забанен на Twitch из-за сына. Он назвал «Зенит» бомжами

Нападающий «Спартака» Александр Соболев был забанен на платформе Twitch из-за своего семилетнего сына, который в прямой трансляции назвал «Зенит» бомжами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

На последнем стриме Соболев вместе со своими одноклубниками Романом Зобниным, Антоном Зиньковским, Михаилом Игнатовым и Павлом Масловым играл в Dota 2. После окончания игровой сессии форвард красно-белых запустил игру Fall Guys и уступил место за компьютером своему сыну.

Во время прямого эфира семилетний Сергей Соболев выразил согласие с комментарием одного из зрителей, в котором было сказано, что «Зенит» — позор российского футбола«, назвав “Зенит” бомжами. После этого высказывания аккаунт Соболева на Twitch был забанен. Вероятно, модераторы посчитали, что Соболев-младший “унизил людей без определенного места жительства”, что можно трактовать как нарушение правил платформы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продолжает проявлять интерес к Соболеву и уже готовит для «Спартака» новое предложение.

В конце июля Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Сообщалось, что это связано с желанием нападающего перейти в «Зенит». После отстранения Соболев начал больше времени проводить за компьютерными играми. В частности в Dota 2 за первую половину августа он наиграл около 15 часов.

Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро. За четыре года 27-летний нападающий провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.