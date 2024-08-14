Семшов: Психологически Станкович раскрепостил игроков «Спартака»

«Станкович пока не привнес сильных изменений. Он пытается воплотить свое видение футбола, достаточно простое, ведь на поле 11 человек. Но перестроения, расположение игроков — этим занимается Станкович. И еще стабилизацией состава. Психологически он раскрепостил команду. Эта спокойная атмосфера сказывается на результатах», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».