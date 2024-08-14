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Семшов: Психологически Станкович раскрепостил игроков «Спартака»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Источник: Спорт-Экспресс

Московский «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера 16 мая. Сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.

«Станкович пока не привнес сильных изменений. Он пытается воплотить свое видение футбола, достаточно простое, ведь на поле 11 человек. Но перестроения, расположение игроков — этим занимается Станкович. И еще стабилизацией состава. Психологически он раскрепостил команду. Эта спокойная атмосфера сказывается на результатах», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Сегодня, 14 августа, «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

После 4-го тура РПЛ красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице с 7 очками. В следующем туре «Спартак» на домашнем поле примет воронежский «Факел».


45-летний Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2023/24 он был главным тренером «Ференцвароша», также Станкович работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством сербского специалиста трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.