Константин Генич назвал своего любимого футболиста в РПЛ

«Ваня Обляков — мой любимый игрок в Российской Премьер-Лиге. Я считаю, что Обляков обладает большим набором качеств, не уступающих Максиму Глушенкову, но сейчас Глушенкову прет», — сказал Генич.
В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний Обляков провел за ЦСКА четыре матча, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. На счету 25-летнего Глушенкова четыре матча за «Зенит», в которых он забил семь голов и оформил одну результативную передачу.
В июне этого года Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,3 млн евро.