Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Константин Генич назвал своего любимого футболиста в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич назвал своего любимого футболиста в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник: РИА "Новости"

«Ваня Обляков — мой любимый игрок в Российской Премьер-Лиге. Я считаю, что Обляков обладает большим набором качеств, не уступающих Максиму Глушенкову, но сейчас Глушенкову прет», — сказал Генич.

В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний Обляков провел за ЦСКА четыре матча, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. На счету 25-летнего Глушенкова четыре матча за «Зенит», в которых он забил семь голов и оформил одну результативную передачу.

В июне этого года Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,3 млн евро.