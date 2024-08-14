Константин Генич назвал своего любимого футболиста в РПЛ

В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний Обляков провел за ЦСКА четыре матча, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. На счету 25-летнего Глушенкова четыре матча за «Зенит», в которых он забил семь голов и оформил одну результативную передачу.