Глушенков перенес операцию после перелома руки в матче с «Химками»

Глушенков был заменен на 24-й минуте встречи после того, как мяч попал ему в кисть от ноги защитника «Химок» Ориньо. У 25-летнего футболиста был диагностирован перелом лучевой кости со смещением.
«Максим Глушенков успешно прооперирован — все прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время, атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба “Зенита”, — сообщили в пресс-службе “Зенита”.
Глушенков является лучшим бомбардиром «Зенита» на старте сезона. После пяти матчей на счету 25-летнего полузащитника семь забитых мячей и одна результативная передача. О сроках восстановления Глушенкова «Зенит» сообщит позднее.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 13 набранных очков. В субботу, 24 августа, команда Сергея Семака дома сыграет с московским «Спартаком». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.