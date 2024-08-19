Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глушенков перенес операцию после перелома руки в матче с «Химками»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков перенес операцию на правой руке после перелома, полученного в выездном матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник: ФК "Зенит"

Глушенков был заменен на 24-й минуте встречи после того, как мяч попал ему в кисть от ноги защитника «Химок» Ориньо. У 25-летнего футболиста был диагностирован перелом лучевой кости со смещением.

«Максим Глушенков успешно прооперирован — все прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время, атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба “Зенита”, — сообщили в пресс-службе “Зенита”.

Глушенков является лучшим бомбардиром «Зенита» на старте сезона. После пяти матчей на счету 25-летнего полузащитника семь забитых мячей и одна результативная передача. О сроках восстановления Глушенкова «Зенит» сообщит позднее.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 13 набранных очков. В субботу, 24 августа, команда Сергея Семака дома сыграет с московским «Спартаком». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.