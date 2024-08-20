Джавад отказал «Зениту» ради перехода в махачкалинское «Динамо»

На 87-й минуте Джавад забил единственный гол в этой встрече. 21-летний иранец дебютировал за махачкалинцев, выйдя на поле во втором тайме.
«Это была хорошая игра для нас. Волшебный вечер! Я очень рад тому, что я забил сегодня. Отличный дебют для меня. Я просто принял мяч, увидел свободную зону и мне удалось пробить. Вот и все.
У меня были предложения от других клубов, прежде чем я перешел сюда. От “Зенита” и “Црвены Звезды”. Почему решил перейти в махачкалинское “Динамо”? Я просто решил перейти сюда для своего прогресса, для себя. И я счастлив здесь», — сказал Джавад.
В минувшем сезоне Джавад провел 28 матчей за «Сепахан», в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. В октябре 2023 года футболист дебютировал за национальную команду Ирана, за которую провел два матча. По информации Transfermarkt, клуб из Дагестана заплатил за Джавада 900 тыс. евро.
Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в РПЛ, благодаря которой с пятью набранными очками поднялось на 11-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре махачкалинцы на выезде сыграют с «Рубином». Встреча пройдет в пятницу, 23 августа. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.