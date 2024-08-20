Джавад отказал «Зениту» ради перехода в махачкалинское «Динамо»

«Это была хорошая игра для нас. Волшебный вечер! Я очень рад тому, что я забил сегодня. Отличный дебют для меня. Я просто принял мяч, увидел свободную зону и мне удалось пробить. Вот и все.



У меня были предложения от других клубов, прежде чем я перешел сюда. От “Зенита” и “Црвены Звезды”. Почему решил перейти в махачкалинское “Динамо”? Я просто решил перейти сюда для своего прогресса, для себя. И я счастлив здесь», — сказал Джавад.