КДК открыл дело против Клаудиньо за мат в адрес судьи

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. Клаудиньо провел за клуб из Санкт-Петербурга 81 матч в чемпионатах России, в которых забил 17 мячей. В составе сборной Бразилии Клаудиньо стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио.