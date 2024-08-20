КДК открыл дело против Клаудиньо за мат в адрес судьи

«Зенит» 18 августа впервые в новом сезоне потерял очки, сыграв с «Химками» вничью со счетом 1:1. После финального свистка Клаудиньо несколько раз нецензурно выругался на русском языке в адрес резервного судьи, когда уходил с поля.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит оскорбительное поведение бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче пятого тура Российской премьер-лиги против «Химок».
«По материалам СМИ и открытых источников, рассмотрим поведение полузащитника “Зенита” Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.
24 августа в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги «Зенит» проведет встречу против принципиального соперника — московского «Спартака».
Клаудиньо перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. Клаудиньо провел за клуб из Санкт-Петербурга 81 матч в чемпионатах России, в которых забил 17 мячей. В составе сборной Бразилии Клаудиньо стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио.