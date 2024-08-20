Орлов считает, что «Зенит» подпишет нового игрока до конца лета

Ранее «Зенит» потерял из-за травм двух ключевых игроков — Вендел травмировал колено в матче с «Динамо» (1:0), а Максим Глушенков сломал руку во время игры против «Химок» (1:1).
«Считаю, что потеря двух ключевых игроков сейчас подстегнет руководство клуба купить футболиста. Я даже в этом убежден. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь. Трансфер Илича точно сорвался? Да нет, он не подходит. Нужен более сильный исполнитель. Кандидатуры есть. Работа ведется. Кто-то не хочет пока ехать сюда. Но, думаю, питерцы решат этот вопрос до закрытия трансферного окна», — сказал Орлов.
По ходу летнего трансферного окна «Зенит» усилил свой состав пятью футболистами, потратив на их переходы чуть менее 17 млн евро. Трансферное окно в РПЛ закроется 5 сентября.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» возобновили переговоры по поводу трансфера нападающего Александра Соболева.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 13 набранных очков. В субботу, 24 августа, команда Сергея Семака дома сыграет с московским «Спартаком». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.