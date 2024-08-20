WhoScored представил топ-10 лучших игроков РПЛ по итогам 5 туров

По итогам пятого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков. «Спартак» с 10 очками — на четвертом месте в турнирной таблице.