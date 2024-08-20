WhoScored представил топ-10 лучших игроков РПЛ по итогам 5 туров

Интернет-портал WhoScored представил рейтинг из 10 лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам пяти минувших туров.
Топ-10 лучших игроков РПЛ после пяти туров по версии WhoScored:
- Эсекьель Барко («Спартак») — 8,41;
- Максим Глушенков («Зенит») — 8,3;
- Бителло («Динамо» Москва) — 8,12;
- Алексей Батраков («Локомотив») — 7,94;
- Вендел («Зенит») — 7,71;
- Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,68;
- Виллиан Роша (ЦСКА) — 7,59;
- Манфред Угальде («Спартак») — 7,59;
- Иван Лепский («Динамо» Москва) — 7,58;
- Иван Обляков (ЦСКА) — 7,56.
По итогам пятого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков. «Спартак» с 10 очками — на четвертом месте в турнирной таблице.
25-летний аргентинец Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». На счету Эсекьеля 2 забитых мяча и три результативные передачи в Российской Премьер-лиге.