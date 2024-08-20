Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WhoScored представил топ-10 лучших игроков РПЛ по итогам 5 туров

Первое место в рейтинге занял новичок московского «Спартака».

Источник: ФК "Спартак"

Интернет-портал WhoScored представил рейтинг из 10 лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам пяти минувших туров.

Топ-10 лучших игроков РПЛ после пяти туров по версии WhoScored:

  1. Эсекьель Барко («Спартак») — 8,41;
  2. Максим Глушенков («Зенит») — 8,3;
  3. Бителло («Динамо» Москва) — 8,12;
  4. Алексей Батраков («Локомотив») — 7,94;
  5. Вендел («Зенит») — 7,71;
  6. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,68;
  7. Виллиан Роша (ЦСКА) — 7,59;
  8. Манфред Угальде («Спартак») — 7,59;
  9. Иван Лепский («Динамо» Москва) — 7,58;
  10. Иван Обляков (ЦСКА) — 7,56.

По итогам пятого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков. «Спартак» с 10 очками — на четвертом месте в турнирной таблице.

25-летний аргентинец Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». На счету Эсекьеля 2 забитых мяча и три результативные передачи в Российской Премьер-лиге.