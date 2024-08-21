В «Зените» высказались о трансфере Соболева: Далеко, как до Луны

Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» в конце июля на фоне слухов о переходе в «Зенит». В новом сезоне нападающий провел за красно-белых 67 минут, сыграв в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).