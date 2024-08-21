В «Зените» высказались о трансфере Соболева: Далеко, как до Луны

Ранее в СМИ сообщили, что «Зенит» близок к соглашению по трансферу Соболева. По информации источника, сделка по переходу 27-летнего нападающего в «Зенит» уже фактически закрыта. Ключевое влияние на ход переговоров оказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
— Что по поводу Александра Соболева? Он случайно не по пути в Питер?
— Неслучайно нет.
— Насколько эта сделка близка к закрытию?
— Далека, как до Луны, — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» в конце июля на фоне слухов о переходе в «Зенит». В новом сезоне нападающий провел за красно-белых 67 минут, сыграв в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
Александр Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за €4,5 млн. Нападающий провел за московский клуб 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев стал обладателем Кубка России.