Глушенков пропустит матч со «Спартаком» и другие потери «Зенита»

«Максим после операции присоединился к команде, но понятно, что его участие в ближайших матчах исключено. Родригао занимается только с медицинским штабом. Еще не работают в общей группе Ахметов, Педро и Вендел. Караваев сегодня начинает тренироваться. Посмотрим, как его состояние после болезни. Остальные игроки работали в общей группе и готовятся к матчу», — сказал Семак.