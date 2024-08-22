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Глушенков пропустит матч со «Спартаком» и другие потери «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча шестого тура РПЛ со «Спартаком» рассказал о состоянии травмированных игроков. Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

«Максим после операции присоединился к команде, но понятно, что его участие в ближайших матчах исключено. Родригао занимается только с медицинским штабом. Еще не работают в общей группе Ахметов, Педро и Вендел. Караваев сегодня начинает тренироваться. Посмотрим, как его состояние после болезни. Остальные игроки работали в общей группе и готовятся к матчу», — сказал Семак.

Глушенков сломал лучевую кость правой руки в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1) и на следующий день был прооперирован. Полное восстановление лучшего бомбардира РПЛ может занять несколько недель.

Вендел травмировал колено в матче четвертого тура РПЛ против «Динамо» (1:0). У 26-летнего бразильца диагностировано растяжение связок, его возвращение на поле ожидается к концу сентября.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 13 набранных очков. В субботу, 24 августа, команда Сергея Семака дома сыграет с московским «Спартаком». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.