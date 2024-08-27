Директор «Оренбурга» принес извинения арбитрам за свое поведение

«Как один из руководителей клуба “Оренбург” я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла. Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение и в микст‑зоне. Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».