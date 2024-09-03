Жена Александра Соболева поблагодарила главу «Газпрома»

«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!» — написала Елена в соцсетях, прикрепив фотографию с семилетним сыном Сергеем.
2 сентября Сергей Соболев пошел в первый класс в ЧОУ «Газпром школа Санкт-Петербург», которая находится в престижном районе города. Она была открыта 1 сентября 2021 года.
Напомним, Александр Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. По информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €10 млн евро. Контракт с 27-летним нападающим рассчитан на три сезона и предусматривает возможность продления еще на один сезон. В новом клубе экс-игрок «Спартака» будет выступать под седьмым номером. Также сегодня стала известна зарплата Соболева в клубе из Санкт-Петербурга.
Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за €4,5 млн. За четыре года 27-летний форвард провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.