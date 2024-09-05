Глушаков: я три раза отказывал «Зениту», а Соболев перешел

С 2013-го по 2019 год Глушаков выступал за «Спартак» и последние три сезона был капитаном команды.
«Болельщики “Спартака” любили Соболева, называли легендой. Но он решил покинуть столичный клуб и перебраться в Санкт-Петербург. Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в “Зенит” никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел. Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в “Зените”, будем смотреть», — сказал Глушаков.
Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».