Глушенков не поможет «Зениту» в матче против ЦСКА

«У нас есть игроки, которые еще не тренировались после сборной, сегодня первое тренировочное занятие у тех футболистов, которые только-только прилетели. Поэтому для нас важно в ближайшие день-два понять, кто сколько сможет сыграть. А по поводу тех игроков, которые были в нашем расположении, мы примерно понимаем, кто в каком состоянии находится.
Кто-то начнет уже сегодня, но сегодня занятие в большей степени восстановительное. Есть игроки, которые сегодня тренируются первый день, у них всего два дня на подготовку, поэтому нам важно понять, смогут ли они принять участие в матче, и если смогут, то сколько смогут сыграть. Родригао и Глушенков продолжают восстановление, Волкова потеряли надолго. Вот три игрока, которые не помогут нам», — сказал Семак.
Глушенков провел за «Зенит» пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. В настоящий момент 25-летний полузащитник восстанавливается после перелома лучевой кости правой руки в матче пятого тура против «Химок» (1:1). Несмотря на травму, он сохраняет за собой лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 17 набранных очков. ЦСКА занимает пятое место и отстает от сине-бело-голубых на четыре очка. Команды сыграют между собой в субботу, 14 сентября. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.