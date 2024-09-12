Глушенков не поможет «Зениту» в матче против ЦСКА

«У нас есть игроки, которые еще не тренировались после сборной, сегодня первое тренировочное занятие у тех футболистов, которые только-только прилетели. Поэтому для нас важно в ближайшие день-два понять, кто сколько сможет сыграть. А по поводу тех игроков, которые были в нашем расположении, мы примерно понимаем, кто в каком состоянии находится.



Кто-то начнет уже сегодня, но сегодня занятие в большей степени восстановительное. Есть игроки, которые сегодня тренируются первый день, у них всего два дня на подготовку, поэтому нам важно понять, смогут ли они принять участие в матче, и если смогут, то сколько смогут сыграть. Родригао и Глушенков продолжают восстановление, Волкова потеряли надолго. Вот три игрока, которые не помогут нам», — сказал Семак.