«Динамо» показало лучший результат по ударам в створ за 13 лет

Ранее Сергей Ташуев вернулся на пост главного тренера «Ахмата» после отставки Магомеда Адиева. 65-летний специалист подписал с грозненцами двухлетний контракт. Ташуев уже возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством клуб повторил свой лучший результат в истории, заняв пятое место в РПЛ.