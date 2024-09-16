«Динамо» показало лучший результат по ударам в створ за 13 лет

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых. В составе победителей забитыми мячами отметились Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Лука Гагнидзе. У «Ахмата» отличились Мауро Луна Диале и Лече Садулаев.
Футболисты «Динамо» в этом матче нанесли 13 ударов в створ ворот. Это лучший результат команды с августа 2011 года, тогда в матче с «Тереком» было нанесено 14 ударов.
«Ахмат» остается единственным клубом без побед в новом сезоне чемпионата России.
Ранее Сергей Ташуев вернулся на пост главного тренера «Ахмата» после отставки Магомеда Адиева. 65-летний специалист подписал с грозненцами двухлетний контракт. Ташуев уже возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством клуб повторил свой лучший результат в истории, заняв пятое место в РПЛ.
Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. В следующем туре команда Марцела Лички встретится со «Спартаком».
«Ахмат» располагается на 16-й строчке с 5 очками. В 9-м туре РПЛ грозненцы на своем поле примут «Крылья Советов».