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Экс-директор академии «Чертаново» вступился за Глушенкова

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об играх за сборную России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Недавно 25-летний футболист «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».

Николай Ларин оценил сказанные в этом интервью слова Максима Глушенкова, который начинал свою профессиональную карьеру в «Чертаново».

«Посмотрел интервью Глушенкова с Нобелем и не могу сказать, что оно мне понравилось, потому что не удалось Максима раскрыть полностью. По тому, что сейчас происходит: выдернуты определенные слова из интервью, и лишь о них все говорят. Но в этом же видео Глушенков сказал, что играть за сборную и представлять свою страну — это гордость и честь. Об этом не говорят», — приводит слова Ларина Sport24.

«Максим всегда мне говорил, что готов играть за сборную. Просто люди не понимают его характер. Глушенков говорит определенные вещи, которые кажутся неправильными и дерзкими. У него такой характер, ничего с ним не сделать. Его пытались переделать в “Спартаке” — не получилось, еще где-то — тоже не получилось. А где Макса не трогали, там он спокойно играл в футбол», — добавил бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

Интервью Глушенкова оказалось резонансным. В адрес футболиста были направлены как критические замечания, так и слова поддержки от заметных лиц в отечественном спорте.

Летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист провел за сине-бело-голубых чей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

После 8 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 набранных очков. В субботу, 21 сентября, подопечные Сергея Семака дома сыграют с воронежским «Факелом».

Зенит
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